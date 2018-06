Katherine Langford é a perfeita princesa gótica no tapete vermelho da MTV

A cerimônia do MTV Movie and TV Awards 2018 só vai ao ar na segunda (18) às 22h, mas não é ao vivo: o tapete vermelho e a festança aconteceram no sábado (16) em Los Angeles. E Katherine Langford, a Hannah Baker de “13 Reasons Why“, indicada ao prêmio de Melhor Performance em uma Série, apostou em um look dark. A gente não tem nem palavras para a maravilhosidade desse look 100% princesinha gótica.

Lindo, né? É um macacão Armani, que conta também com uma saia de veluto, tudo preto. Assim ele dá a ilusão, de determinados ângulos, de ser um vestido longo. Olhando bem, no entanto, é possível ver as pernas do macacão.

Para deixar o look ainda mais impactante, ela apostou em uma maquiagem dramática, com olhos bem delineados em azul, pele perfeita e lábios nude. Nos cabelos, semipresos, um lação de tule preto. Bem trevosa!

Quer ver a maquiagem mais de perto? A gente já está correndo para a frente do espelho para fazer igualzinho!

Uau, Katherine! Indo já para a pastinha de inspirações.