Katie Holmes saiu com sutiã caríssimo à mostra e peça esgotou em uma hora

Katie Holmes, além de atriz, agora é uma influencer de sutiã. A última terça-feira (27) foi um dia especialmente quente em Nova York e, para um passeio pelo Soho ao lado da filha Suri (que já está com 13 anos!!!), fez a inusitada escolha de vestir uma malha de cashmere, tecido nobre conhecido por não ser lá o mais fresco do mundo, pelo contrário. Como ela lidou com o provável calorzão que estava sentindo?

Casualmente desabotoou o suéter e deixou o sutiã – também feito de cashemere e no mesmo tom de cevada – à mostra. Foi o suficiente para o Instagram ir à loucura. É sério.

A Khaite, marca que produziu a belíssima peça íntima, não perdeu tempo e logo publicou a imagem da atriz na conta deles na rede social e o resultado não poderia ter sido melhor. Mesmo com o valor elevado de 520 dólares (um pouco mais de 2 mil reais, já que o dólar está pela hora da morte), o sutiã se esgotou no site da grife em menos de uma hora após a postagem, como afirmou um representante da empresa para o The Cut.

E, antes que digam que Katie foi “paga” para usar os produtos, a marca afirmou que a atriz comprou como qualquer outra consumidora o conjunto – o suéter sai por 1540 dólares. Ah, bom!

Recém-separada do ator Jamie Foxx, com quem ela teria ficado por seis anos, Katie provou que, enquanto algumas pessoas preferem cortar o cabelo para superar um término, outras só precisam de um paparazzi e um look absurdamente caro que simplesmente diz “estou melhor do que nunca”.