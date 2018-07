Kendall Jenner ensina jeito legalzão de usar “camiseta de banda” e arrasar

Se tem uma coisa que a empresária Rihanna nos ensinou, entre várias outras coisas, foi não ter medo de brincar com as proporções na moda. Se jogar mesmo e experimentar as modelagens maxi, a vida é muito curta para usar tudo justo, para se prender a um tipo de silhueta. Kendall Jenner, a Kardashian fashionista, parece, fez a lição de casa direitinho e, nos últimos tempos, tem aparecido com looks assim, digamos, mais aventureiros.

Recentemente, ela foi até além! Na moda, existe uma regrinha tão antiga quanto os protocolos da realeza britânica de não usar volume na parte de baixo da produção quando você escolher usar em cima e vice-versa. E, como estamos em 2018, que se dane isso e lá foi a modelo arrasar em um lookinho todo baggy – e basicamente maravilhoso.

Saindo de um restaurante, em Los Angeles, a reality-star foi ~flagrada~ com uma camiseta vintage folgadona com uma estampa do cantor dos anos 1990 Shaggy (sim, aquele do hit “Angel”) coordenada com uma calça de tactel verde água. A cereja do bolo fashionista ficou por conta das botas pesadonas de caminhada.

Um look que não deve cair no gosto de todo mundo, mas certamente ousado, estiloso e com o seu valor. Porque se tem uma coisa que nunca sai de moda é camiseta de banda, é cool e mostra um pouco mais sobre quem você é. E para montar a produção vale tudo, desde coordenar com jeans skinny, até fazer como a top model e apostar nas modelagens mais amplas.

E a t-shirt, aliás, como apontou o site de itens antiguinhos For All to Envy, deve ter aproximadamente 22 anos – a mesma idade da modelo, tá?