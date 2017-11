Kendall Jenner enganou a internet com o look dela de aniversário

Kendall Jenner pode até ser a mais básica e low profile das irmãs, porém, bem, ela ainda é uma Kardashian e isso ficou muito evidente no look dela de aniversário.

Leia Mais: As botas de glitter da Rihanna custam um carro e estão esgotadas

Para comemorar 22 anos, em Los Angeles, a modelo escolheu uma roupa aparentemente simples: cropped + mom jeans destruídão + brinco de argolas… A internet só não contava com o “Kardashian Factor”, as botas de glitter da Yves Saint Laurent.

O acessório, criado pelo estilista Anthony Vaccarello, custa um pouco mais de 30 mil reais e virou queridinho instantâneo das fashionistas: Rihanna, óbvio, já usou, a rapper Cardi B também, e até mesmo Céline Dion já foi vista com a peça.

De acordo com WWD, essas botas YSL são cobertas com mais de 3 mil pedrinhas e, mesmo com o preço, digamos, salgado, existe uma lista de espera gigantesca de pessoas interessadas nela. Bratz glamour!