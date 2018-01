Kendall Jenner “homenageou” Angelina Jolie no tapete vermelho

A modelo Kendall Jenner foi uma das convidadas do Globo de Ouro 2018, evento que celebrou o melhor do cinema e TV norte-americano neste domingo (07), em Los Angeles.

Sim, ela também demonstrou apoio ao importante movimento Time’s Up e, assim como a maioria das estrelas presentes na premiação, usou preto como forma de protestar contra o assédio sexual e qualquer tipo de discriminação, seja na indústria do entretenimento, seja em qualquer outro lugar.

Usando um mullet dress da coleção de alta-costura do estilista Giambattista Valli, ela até fez uma gracinha no tapete vermelho e posou com uma das pernas para fora do look, uma clara homenagem ao icônico momento de Angelina Jolie no Oscar 2012.

O icônico momento da Angelina: