Kendall Jenner usou o vestido mais fofíssimo da semana

Ai, às vezes, tudo o que uma garota quer é ter o mínimo de preocupações possíveis, simplesmente sair por aí com um vestido fofinho, simples e certeiro.

De folga pelas ruas de NY nesta quarta-feira (19), a modelo Kendall Jenner estava “sem tempo, irmão” para uma produção elaborada, mas conquistou nosso voto de confiança pela simplicidade.

Para compor o look, ela apostou em um vestido de alcinhas com estampa de animal (alerta tendência) da Reformation, marca queridinha de famosas como Selena Gomez, gogo boots (elas voltaram com tudo, hein?) Stuart Weitzman e óculos retangulares. A bolsa baguete era Louis Vuitton, tá?

Toda sessentinha, toda livre, toda leve, toda solta. Inspiração total!