Feliz Dia das Bruxas! Comemorado nesta quinta (31), o Halloween já rendeu uma leva de inspirações de fantasias usadas pelas famosas nacionais e internacionais, e é claro que o clã Kardashian-Jenner não poderia ficar de fora disso.

Enquanto Kylie Jenner fez a “princesa sexy” e usou uma fantasia de Ariel (para maiores), na quarta (30), Kim Kardashian escolheu se fantasiar de Elle Woods (Reese Whiterspoon), a icônica personagem de “Legalmente Loira”, um dos filmes mais amados do início dos anos 2000 que, em 2020, vai ganhar uma terceira parte.

A superprodução de Kim – que envolveu mais de uma fantasia -, como já era de se imaginar, estava perfeita: com direito a peruca loira impecável, biquíni de paetês e até cachorrinho na bolsa!

Kim não brinca em serviço MESMO, e além de recriar os principais figurinos usados por Reese no longa, ela fez, ainda, sua própria versão do vídeo que Elle Woods grava na esperança de ser admitida no curso de direito da Universidade de Harvard.

Aqui, a versão Kardashian do momento, publicada no perfil de Kim, nesta quinta (31):

E, aqui, o original, direto de 2001: