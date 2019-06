Kim Kardashian também usou a sandália mais polêmica do momento

É inegável: os anos 1990 e 2000 há algum tempo estão vivendo um revival no circuito fashion. Não à toa, a Melissa trouxe de volta essa amada sandália e a marca norte-americana Steve Madden ressuscitou essas plataformas. A última aposta do mundo da moda no radar também bebe bastante dessa fonte saudosista, são os polêmicos chinelos de dado com salto alto. Outrora ultrapopulares, aos poucos, esse acessório está voltando aos holofotes…

Destaque na coleção de pré outono-inverno 2019/20 da Balenciaga, é uma das apostas da Manolo Blahnik e do designer em ascensão Simon Miller. Além disso, já é uma realidade também nos pés das garotas mais antenadas do planeta.

No time das famosas, Kendall Jenner foi uma das primeiras a aderir ao modelo. Agora, é a vez da irmã dela, Kim Kardashian, apostar na peça.

No último fim de semana, passeando por Los Angeles, a empresária foi fotografada usando um chinelo de salto transparente e com as tiras de silicone – que ela tanto adora! O modelo escolhido por ela é da Yeezy, marca comandada pelo marido dela, Kanye West.

Para quem se interessou, é possível encontrar um modelo parecido, o “Perspex”, à venda na Farfetch por R$ 6.477.

E a pergunta que não quer calar, você usaria? Porque não tenha dúvidas: esse acessório vai “pegar”.