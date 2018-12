Kim Kardashian usou o vestido mais transparente de todos – e ele é um bafo

Quando a gente acha que a Kim Kardashian não consegue mais se superar, ela vai lá e prova que limite não é algo conhecido no vocabulário de uma Kardashian. Na semana passada, por exemplo, descobrimos que a empresária é adepta da estranha (para não dizer zero saudável) mania de dormir com maquiagem.

Agora, nesta segunda-feira (17), ela presenteou os seguidores dela com, possivelmente, o vestido mais transparente de todos os tempos – e olha que ela já apareceu no tapete vermelho usando apenas uma meia calça.

No Instagram, a mãe da North West compartilhou a foto com o look (bem bonito, diga-se) feito em tule e totalmente bordado com pequeninos cristais. Um luxo (mas não muito confortável, não é mesmo?!).

Na legenda, ela escreveu “fittings”, que significa que ela estava apenas provando a peça e talvez possa ou não aparecer com ela em algum evento (a gente achou bastante apropriada para o Ano Novo das Kardashians!).

Em quanto tempo será que não vão rolar cópias por aí?