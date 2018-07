Desde aquela aparição sensacional no Casamento Real, quando escolheu um belo vestido verde estampado Dolce & Gabanna, Lady Kitty Spencer, 27, sobrinha da Princesa Diana, entrou definitivamente no mapa fashionista e se tornou um dos alvos favoritos da imprensa britânica. Não, nada de escândalos, pelo contrário, a garota virou assunto por outro motivo: o interessante e fashionista guarda-roupa dela.

Filha de Charles Spencer, irmão mais novo da Lady Di, e Victoria Aitken, ela nasceu na Inglaterra, mas, ainda criança, em 1995, foi viver com os pais em Cidade do Cabo, na África do Sul, para fugir dos holofotes. Em 2012, de volta a Londres, fez mestrado em gestão de marcas de luxo na escola de negócios européia Regent’s University London e, bem, aí não teve jeito, foi “picada” pelo bichinho da moda: engatou uma carreira como modelo.

Ela divide o tempo, óbvio, com alguns trabalhos filantrópicos, mas, por exemplo, já fechou campanhas e parcerias com a própria Dolce & Gabanna (ela é amiga pessoal de Domenico e Stefano, os polêmicos estilistas donos da grife) e com a Bvlgari, joalheria italiana na qual ela também atua como embaixadora.

No Reino Unido, aliás, ela é atualmente a “it girl” do momento, é sempre fotografada em desfiles e, de acordo com especialistas, por causa dos seguidores no Instagram (ela tem quase meio milhão!), do estilo e, claro, da ~linhagem real~, ela é um dos nomes do momento e pode, inclusive, faturar milhões de libras em trabalhos por causa desse perfil.

Mas e o estilo?

Em primeiro lugar, a realeza britânica pode ser conhecida por ser elegante, chique e sóbria, mas jamais, entenda, jamais será famosa por ser moderna, seja nos protocolos absurdos, seja nas escolhas fashion. A recente mudança de Meghan Markle que trocou o guarda-roupa divertido e interessante pré-noivado por um closet minimalista e seguro é um exemplo.

E, bem, é exatamente nisso que Kitty Spencer brilha e atrai os flashes: ela não tem medo de arriscar, porém faz isso sem parecer se esforçar, sempre com um toque romântico e de sofisticação. Uma princesa para o ano de 2018. Obviamente, ela não recebe o mesmo escrutínio midiático de Meghan ou Kate Middleton, ela também não vai ser a próxima Rainha da Inglaterra, até por isso tem mais liberdade para brincar com proporções, cores, looks e estampas – nossa como ela ama estampas!

Para a modelo, mais é mais e os florais estão entre as padronagens favoritas dela. Produções fluidas e acinturadas também têm lugar cativo no coração fashionista da garota, além do capricho com os acessórios, ela é beeem fã de joias!

Outro diferencial? Ela trabalha com moda, então, entende minimamente do riscado e parece genuinamente amar e se divertir com ela. Afinal de contas, quem não quer aparecer e não se sente confortável em um vestido fabuloso jamais usaria aquela perfeição em forma de look em um casamento assistido por quase 2 bilhões de pessoas, não é mesmo?! E isso não é uma crítica, não, a gente acha demais!

Abaixo, confira alguns dos looks mais “uau” de Lady Kitty

Romântica e florida! O vestido é Dolce & Gabbana, marca queridinha dela e para qual ela estrelou uma das campanhas.

O vestido trench-coat já está no rolê fashion há algum tempo, mas apenas recentemente ganhou adeptas reais, como Kate Middleton e, claro, Kitty Spencer. O dela é Ralph Lauren.

Pretinho básico? Claro, mas desde que seja coordenado com um salto matador.

Mais flores e mais um look Dolce & Gabbana! Ainda bem, a parte superior em tom escuro e quase oitentista do vestido deu o toque de modernidade para a produção.

Já deu para perceber mesmo como o forte dela também são os acessórios, não? Vestido minimalista, sim, mas com uma sandália bafo nos pés, florida, de preferência.

Definitivamente, uma garota sem medo de estampas.

O vestido é Bottega Veneta e é uma graça! O cinto quase fluor deu aquela finalizada fashionista.

Você quer sereiana?