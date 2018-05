Kristen Stewart fez a coisa mais Kristen Stewart no red carpet de Cannes

É isso aí, garota! É inacreditável, mas o Festival de Cannes até hoje possui uma política ridícula e antiquada na qual as mulheres são proibidas de entrar no Palais, onde ocorre o evento, caso não estejam usando saltos altos. Sim, caso contrário, elas ficam de fora do tapete vermelho. Pois bem.

Kristen Stewart, uma das juradas deste ano e que, mais cedo, participou de um protesto pela igualdade de gênero em Hollywood, nesta segunda-feira (14), durante a estreia de “Blackkklansman”, novo filme do diretor Spike Lee, resolveu mandar uma banana para essa regra absurda e, simplesmente, tirou os sapatos Louboutin pretos durante a passagem dela pelo red carpet.

A cena, obviamente, fez a alegria dos fotógrafos e, ainda bem, passa uma importante mensagem: enquanto existirem regras idiotas e sexistas, vão existir mulheres para desafiá-las e, principalmente, quebrá-las.

A sequência de imagens é absolutamente maravilhosa! Começa com a atriz, sempre de Chanel, com o look completo:

–

Logo, porque, né, gente, salto alto cansa muito – ninguém deveria ser obrigada a entrar em qualquer lugar que seja usando um -, ela fica “cansada” e começa a tirar o par de Louboutin dos pés.

–

Sim, ela vai tirar os dois…

–

E essas imagens vão rodar o mundo…

–

Não, ela não venceu o patriarcado por tirar os sapatos caros dela em um festival de pessoas ricas e chiques, mas a atitude vai ser manchete no mundo todo e, certamente, vai fazer muita gente questionar e repensar regras antigas e absurdas.

–

Maravilhosa.