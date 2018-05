Kristen Stewart simplesmente usou o melhor look de Cannes 2018

O Festival de Cannes é um local de sonho e superlativos: um tapete vermelho feito para usar as criações mais fabulosas, mais luxuosas e mais excêntricas dos estilistas. É o que o público espera. No entanto, na edição 2018, mesmo após tantos looks incríveis terem passado por aquele red carpet, ironicamente, o mais sensacional, o mais significativo, o que fez a gente dizer “uau”, foi o terno escolhido por Kristen Stewart.

Jurada neste ano, ela já teve um grande momento quando, no início da semana, resolveu tirar os saltos Louboutin como forma de protesto contra a política absurda da organização do evento de proibir as convidadas de usaram sapatos sem salto. E, nesta quinta-feira (17), durante a estreia do filme “Knife + Heart”, ele teve outra cena fashion de destaque.

Assim, ela não estava apenas maravilhosa, ela estava diferente de todo mundo que passou por lá e, bem, ela não precisou de um salto ou de um vestido para fazer isso, sabe?! Esse é um recado poderoso, tanto para os chefões do festival, quanto para todas as milhares de fãs da atriz.

O conjunto Chanel (que mais parecia Saint Laurent) já é impactante por si só – e absolutamente moderno! -, e parece tão ela, parece tão sem esforço…

E a artista foi além e caprichou na beleza, no cabelo e, ainda bem, no carão. Se alguém dissesse que ela faz parte da banda de rock mais cool do planeta, todo mundo acreditaria. Arrasou demais, garota!