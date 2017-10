Se for para levar em consideração aquele velho ditado da moda, “dois é coincidência, três é tendência”, sim, as celebridades fizeram a lingerie no tapete vermelho acontecer. E, bem, se antes ela aparecia “apenas” sob os mais variados tipos de transparência, agora elas são as estrelas do look. Prova disso, a produção escolhida por Kristen Stewart para marcar presença, na última terça-feira (17), no evento “Woman in Hollywood”, da revista ELLE norte-americana.

Fiel ao estilo rock’n roll, a atriz apostou num terninho em tom de laranja elétrico recém-saído da passarela da Antonio Berardi e até aí tudo bem, mais um look bonito da K.Stew, não fosse a escolha de deixar o sutiã do tipo harness da For Love & Lemons aparecer. Bafo.

Ela já havia tentado anteriormente algo parecido, no Festival de Cannes, quando apareceu usando este vestido Chanel feito para ela:

E, não, definitivamente, ela não está sozinha nisso e a lista é grande e recheada de nomes de peso.

Kendall Jenner já usou.

Tracee Elis Ross também:

Charlize Theron

Rihanna

Grazi Massafera

Kim Kardashian West usou uma meia-calça no tapete vermelho, conta?

Chiara Ferragni

Miley Cyrus

E, por fim, Paris Jackson.

Quem começou a tendência? Possivelmente a “santa-trindade do Instagram”, Bella Hadid, Gigi Hadid e Kendall Jenner. Marcas como a Dior e aquele superpopular sutiã de tiras ajudaram a espalhar.

Mas mais do que isso é importante entender o atual momento da sociedade, não é mesmo? Moda também é uma forma de comunicar uma ideia e, em tempos nos quais direitos são subtraídos quase diariamente, talvez ela esteja tentando nos dizer, “ei, relaxa aí, ok, o corpo aqui é meu, eu faço o que eu quiser e mostro o que quiser também, tá?”. Ou, tudo bem, pode ser apenas uma coincidência fashion, mas, opa, depois de duas vezes não é mais coincidência…