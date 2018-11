Kylie Jenner adota tendência da bota branca com modelo de grife brasileira

Depois de Sarah Jessica Parker surgir, na semana passada, com um vestido de paetês prateados de uma marca brasileira, Kylie Jenner também decidiu mostrar seu apreço pelas grifes nacionais ao sair de casa na última segunda-feira (12), em Miami, com um par de botinhas brancas de cano longo, feitas no Brasil.

Kylie apostou na tendência – para alguns, polêmica, mas que por aqui tem várias adeptas como Marina Ruy Barbosa – ao compor um visual moderninho, com camisetona preta com logo da turnê do namorado, o rapper Travis Scott, além de bermuda ciclista e mini bolsa, também em preto.

–

As slouch boots – essas mais soltinhas no cano e com forte inspiração 80’s – de bico fino usadas por Kylie são de couro branco, têm salto bloco de 10 centímetros e correspondem ao modelo Anna, da coleção de outono/inverno 2018 do designer Alexandre Birman.

O par sai por R$ 2.690 e (por enquanto!) está disponível para compra no site da marca.