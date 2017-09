Kylie Jenner está mesmo grávida do Travis Scott? Ninguém sabe. A informação da gravidez da kaçula da família Kardashian/ Jenner parece ser verdade mesmo porque quem confirmou foram os maiores e mais confiáveis sites de celebridades dos Estados Unidos (TMZ e People).

Mas, na real, estamos falando do clã “falem bem ou falem mal da gente” e, no fim das contas, elas podem apenas estar pregando uma grande peça em todo mundo. E, né, não tem como esconder uma gravidez por muito tempo. A confirmação oficial deve acontecer durante algum episódio do “Keeping Up with the Kardashians”, reality que completa 10 anos em 2017 e precisa de alguma grande evento para bombar a audiência.

De qualquer forma, os looks usados pela empresária de 20 anos podem ser um bom indício de que ela esteja mesmo esperando um baby. Se antes KJ curtia muito mesmo deixar o corpo em evidência, recentemente ela optou por esconder, principalmente, a região da barriga. Huuuuum.

Olha só!

24 de setembro – camiseta larga

23 de setembro – camiseta larga de novo!

19 de Setembro – camisa torcidinha

19 de Setembro – camisa torcidinha

02 de setembro – cintura alta

02 de setembro – cintura alta

22 de agosto – vestido escuro

22 de agosto – vestido escuro

15 de agosto – blusão

14 de agosto – vestido larguinho

09 de agosto – terninho

04 de agosto – camisetão