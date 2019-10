Gostosuras ou travessuras? O Halloween 2019 é comemorado nesta quinta-feira (31), e é certo: nas próximas horas, se prepare para ver as fantasias mais loucas, absurdas, e criativas das celebridades. O último final de semana já foi um petisco de tudo o que essa gente cheia de recursos é capaz.

Leia Mais: 17 fantasias criativas para você ser a “mais mais” do Halloween 2019

Kylie Jenner, que adora uma boa festa temática, também se adiantou e organizou um evento do Dia das Bruxas e, pelas fotos publicadas nas redes sociais, aparentemente o tema foi “Princesas da Disney em versão NSFW”, já que todas as amigas da bilionária dos cosméticos apareceram representando alguma das icônicas personagens do grupo.

Enquanto a mãe da Stormy optou por uma versão sensual da Ariel, rolaram releituras de Cinderella, Aurora, Jasmine, e Bela. Todas em concepções, digamos, bem crescidinhas…

Kylie como Sexy Ariel

Yris Palmer como a Bela (de “A Bela e a Fera”)

Sofia Richie como Bela Adormecida

Victoria Villarroel foi de Jasmine

Stassie Karanikolaou foi de Cinderella!

Animadíssima com a data, essa não foi a primeira fantasia de Kylie este ano, não. Anteriormente, ela apareceu como “Coelhinha da Playboy”:

E como Madonna (naquela icônica apresentação do VMA ao lado de Britney e Christina Aguilera):

Uau.