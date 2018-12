Kylie Jenner usou apenas o look mais chique e sexy deste Natal

Se arrumar horrores para ficar na sala de casa no Natal não é mais um problema na era das redes sociais: se você publicar uma foto do look do dia, absolutamente todos os seus amigos vão ver.

Por isso, não é de estranhar que a Rainha do Instagram, Kylie Jenner, caprichou no vestido para participar da “ceia-Kardashian”, na casa do Kanye West e da Kim. Para a véspera de Natal, na última segunda-feira (24), a empresária escolheu uma produção chique e sexy na medida certa.

Com cristais bordados e prata, a peça tinha uma fenda babadeira e, na real, estava mais para uma vibe Ano Novo brasileiro do que qualquer coisa. A gente, na verdade, só trocaria a sandália de plástico que as Kardashians tanto amam.

O detalhe fofo é que a instagrammer escolheu vestir a filha dela, a fofíssima Stormi Webster, da mesma forma – a diferença é que a criança usou um conjuntinho de calça e blusa e… Nikes!

Olha essa gracinha!