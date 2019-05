Lacoste troca o crocodilo das camisas por animais ameaçados de extinção

Desde 2018 a Lacoste, marca mais conhecida por suas camisas polo com o desenho do crocodilo verde, faz uma parceria com a International Union for Conservation of Nature (União Internacional para a Conservação da Natureza), a IUCN. Chamada de Save Our Species, a ação está na sua terceira edição e serve para conscientizar os consumidores sobre espécies de animais que estão ameaçadas de extinção.

Para isso, dez modelos de polo em edição limitada foram criados neste ano, e, em cada um deles, estampas de espécies de animais que podem ser extintos em um futuro próximo substituem o icônico crocodilo.

Os desenhos foram divulgados pela marca na quarta desta semana (22), Dia Internacional da Diversidade Biológica, e cada loja Lacoste de grandes cidades ao redor do mundo fica dedicada a destacar um animal diferente. Ah! Para cada estampa, o número de polos produzidas é igual à quantidade conhecida de animais vivos, ou seja: existem 400 espécies de Coruja Moheli no mundo, logo, 400 camisas com o desenho foram produzidas.

Confira todos os modelos:

Londres – O Morcego do Yémen – 150 espécies restantes

Los Angeles – O Peixe Allotoca Maculata – 150 espécies restantes

Tóquio – O Vombate de Nariz Peludo do Norte – 115 espécies restantes

Nova York – A Baleia Franca do Atlântico Norte – 444 espécies restantes

Miami – O Frango da Montanha – 132 espécies restantes

Seul – A Coruja Moheli – 400 espécies restantes

Paris – O Lince Ibérico – 589 espécies restantes

A Foca Monge do Havaí – 1400 espécies restantes – à venda no Brasil através do e-commerce da marca

Shanghai – A Libélula de Cebu – 50 espécies restantes

Berlim – O Antílope Branco Addax – 90 espécies restantes

Nas lojas internacionais, o produto sai por 172 dólares, enquanto aqui no Brasil você pode adquirir a sua camisa exclusiva com a estampa da Foca Monge do Havaí por R$ 590.