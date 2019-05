Lady Gaga choca ao trocar de look 4 vezes no tapete vermelho do MET 2019

Lady Gaga, uma das anfitriãs do Met Gala 2019, foi uma das primeiras a chegar ao evento, que acontece nesta segunda-feira (6), em Nova York. O tema deste ano “Camp”, que engloba todo tipo de extravagância fashion, loucurinha e absurdo, parece ter sido criado justamente para a pessoa que já vestiu com um vestido de carne.

Leia Mais: Como assistir ao Met Gala 2019 ao vivo, pela TV e Online

Obviamente, ela não decepcionou. Mais: vai ser difícil “bater” o espetáculo que a cantora produziu no tapete vermelho do evento. Seguindo uma tradição das Drag Queens, as profissionais que de certa forma aperfeiçoaram o “camp”, a artista revelou nada menos que QUATRO looks diferentes no red carpet.

Para começar, ela surgiu em um longo pink “Penélope Charmosa” Brandon Maxwell e, se ela tivesse parado por aí, tudo bem, “camp” é exatamente sobre isso: performance e exagero.

–

–

–

Mas ela é a Rainha da performance e do exagero, não é mesmo? E, para surpresa de todos, havia um outro vestido preto embaixo – e ela tirou no próprio red carpet.

–

Não satisfeita, havia OUTRO vestido embaixo do preto – desta vez, um pink justíssimo que faria Marilyn Monroe e a boneca Barbie suspirarem. Os óculos eram Tiffany and Co.

–

–

–

–

–

Por fim, um look com a assinatura glam rock da Gaga: sutiã com cristais, hot pants e saltos altíssimos. Ah, a peruca continou a mesma.

–

Lady Gaga e o estilista Brandon Maxwell Lady Gaga e o estilista Brandon Maxwell

Que show! Apenas: