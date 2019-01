Lana Condor tem uma blusa de corações e agora eu só quero usar isso

Parece que a Lara Jean Covey, personagem de Lana Condor no sucesso da Netflix “Para Todos os Garotos que Já Amei”, com todos aqueles looks fofos e românticos, deu uma boa influenciada no estilo da atriz de 21 anos – e ainda bem.

Promovendo a nova série dela, a “Deadly Class”, na qual interpreta uma das estudantes em uma escola que basicamente forma assassinos, a atriz apareceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta semana com um look, com certeza, roubado do guarda-roupa da namorada do Peter Kavinsky (Noah Centineo).

Brincadeiras à parte, a blusa com estampa de corações era um amorzinho e, felizmente, foi coordenada com uma saia de couro, deixando a produção um pouco mais adulta e ousada e menos juvenil.

Ponto também para a sandália vermelha que fez o contraponto perfeito para tanto rosa millennial acontecendo. O look completo era Red Valentino, “irmã” mais jovem e moderna da tradicional grife italiana.