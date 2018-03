Lana Del Rey usou o look mais Lana Del Rey para ir à praia, no Rio

As imagens poderiam ser de um novo – e melancólico – clipe da Lana Del Rey, já dá até para imaginar a cena: blue jeans, white shirt, high by the beach… Porém, nada disso! Prestes a se apresentar no Lollapalloza 2018, a cantora resolveu passar uma semaninha no Rio de Janeiro e, acredite, todos os cliques abaixo foram tirados por paparazzis!

Leia Mais: Finalmente saíram os horários dos shows do Lollapalooza 2018

Hospedada no Copacabana Palace desde a última segunda-feira (19), ela deu uma esticada na praia, nesta quarta-feira (21), provavelmente porque já estava cansada de escreveu letras sofridas em uma máquina de escrever, e mostrou estar vivíssima.

O look não poderia ser menos apropriado para o passeio (exceto pelas Havaianas!), mas mais Lana Del Rey que isso, impossível…

Ela estava bem linda, bem summertime sadness…

E claramente high by the beach…

Young and beautiful, a fada alternativa demorou 13 beaches para encontrar essa belezura de mar (bem mais lindo que a west coast!)…

Mas esse Cruel World, não merece ela… Por isso, resolveu voltar para o hotel para jogar video games…

Só assim para continuar mantendo lust for life – e arrasar no show que vai rolar domingo.