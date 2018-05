Quem assistiu ao filme “Sex And The City (2008)”, se lembra muito bem do icônico vestido de noiva usado pela protagonista Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), em seu não casamento com o Mr. Big (Chris Noth).

Esqueceu? Ok, vamos refrescar a sua memória:

–

O modelito marcante, de saia volumosa, na época valia entre 15 e 27 mil dólares, e foi assinado pela estilista britânica Vivienne Westwood. Neste 2018, a peça completa dez anos desde sua criação e, em comemoração ao aniversário, a estilista desenvolveu dois corsets, em vermelho e preto, totalmente inspirados no vestido.

–

As peças, uma releitura mais discreta do vestido em questão, têm como referência principal a parte de cima do modelo. Claro que, como tudo que é vendido por uma renomada etiqueta, os tops têm um preço meio salgado: custam 865 euros (algo como R$ 3768) cada, e já podem ser comprados na loja virtual da marca.

Ah! Se você estiver de passagem por Nova York até o próximo domingo (03), vale visitar a flagship da Vivienne Westwood na cidade (fica na 14 E 55th St), já que o vestido real e oficial usado por Sarah nas filmagens do longa estará em exposição na vitrine da loja.