Lena Dunham usa vestido de festa que é inspiração pura para o inverno

Lena Dunham, a mente por trás da saudosa série “Girls”, usou um vestido lindinho que é inspiração para a temporada de frio.

O mais bacana do look é que ele consegue ser invernal e ter frescor ao mesmo tempo. Como? mesclando veludo molhado azul com um fundo verde – e bolinhas! Aliás, o poá voltou com tudo, viu?

A gola canoa combinou perfeitamente com a modelagem e valorizou o colo. Os acessórios escolhidos – um colar bem longo e brincos de argola – deram um ar mais retrô à produção, o que casou bem. Lena usou esse look na última terça-feira (29), durante o Lincoln Center’s American Songbook Gala, em Nova York.

Bom, para falar a verdade a gente não gostou da barra assimétrica do vestido, nem dos sapatos escolhidos. Mesmo assim, adoramos todo o resto.

Mesmo estampado e colorido, o vestido não é carnavalesco e consegue ser descontraído e chique ao mesmo tempo. Outro ponto bacana é que o veludo molhado dá uma luminosidade muito interessante ao poá – e deixa o look lindamente invernal.