Leticia Colin monta look divertido com camiseta feminista e saia colorida

Leticia Colin, que completou seus 29 anos em dezembro passado, mais especificamente no dia 30, escolheu a tarde deste domingo (13) para comemorar a data junto com dois de seus melhores amigos, os atores Luis Lobianco – seu colega de elenco em “Segundo Sol“ e aniversariante do dia -, e Eduardo Sterblitch, que assopra as velinhas na próxima terça-feira (15).

A atriz compartilhou algumas fotos da comemoração em sua conta do Instagram, e a gente simplesmente amou o look escolhido por ela para marcar presença na festa.

Leticia combinou a camiseta branca, que sai do básico por conter uma mensagem feminista, com a saia estampada e coloridona.

“A real woman is whatever she wants to be”, que em português fica “uma mulher real é tudo aquilo que ela quer ser”, é a frase que estampa a t-shirt branca, que casou perfeitamente com a saia aparecida, estrela do visual. Com modelagem plissada e comprimento mídi, a peça mistura tons-tendência, como o vermelho, o rosa claro e o amarelo mostarda, com a estampa animal (outro hit das passarelas!). E não é que a miscelânea deu certo? Nos pés, ela apelou para o conforto e foi de tênis, também brancos.

A produção é da Eva, marca de roupas carioca localizada no bairro de Ipanema. E a gente já quer roubar esse lookinho!