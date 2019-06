Linda, chique e simples, Kate Middleton usa o look mais “rainha” até hoje

Todo mundo sabe que o destino de Kate Middleton está traçado para ser rainha da Inglaterra. Como ela é casada com o segundo na linha sucessória, o príncipe William, tudo leva a crer que em breve ele deve ser rei (depois que a rainha Elizabeth abdicar do trono, assume o pai dele, príncipe Charles. Depois de Charles, será a ver de WIlliam ser rei. E Kate será a rainha consorte).

Na tarde da última quinta (7), Kate mostrou que, ao depender do estilo e da postura, ela já está quase lá. Ela compareceu de surpresa ao Household Division’s Beating Retreat, um evento que antecede o aguardado Trooping the Colour, que será no sábado (8). E quer saber por que ela estava tãããão rainha?

–

Primeiro porque esse evento em geral é prestigiado pela própria rainha Elizabeth ou por uma das pessoas mais próximas dela. E, em 2019, Kate foi a escolhida. Era um evento solo, ela não foi como acompanhante de William, ou da rainha.

Ela era a autoridade máxima da realeza ali. E por isso manteve a pose.

Para a ocasião ela escolheu um casaco creme da grife Catherine Walker, maravilhoso por si só. Mas sabe, a gente já tinha visto esse casaco em outras duas ocasiões: no Canadá em 2016, e na Páscoa em 2017. O que deixou esse look tão especial dessa vez é que, como ela estava sozinha, pudemos ver tudo em detalhes (em 2016 ela estava tentando segurar a pequena Charlotte enquanto era fotografada). E dessa vez ela escolheu o sapato perfeito, o penteado perfeito (em 2017 ela estava de chapéu), enfim… uma aula de estilo!

E para terminar. Reparou que nos últimos tempos Kate tem apostado em looks monocromáticos? Quem curte muito usar looks assim é – adivinha – a rainha. E por um motivo muito interessante. Ela acha que, se vestindo assim, fica mais fácil das pessoas a verem na multidão. E realmente, no meio de tanta gente de preto e vermelho, o lookinho de Kate se destacava. Olha só!

Está aprendendo direitinho, hein?