Foi só Meghan Markle, também conhecida como A noiva do ano, entrar na igreja em maio passado com um vestido Givenchy “simples” e muito bem cortado, que o minimalismo – em alta já há bastante tempo no mundo dos casamentos – virou tendência imediata para noivas em 2018.

Claro que também existem centenas de opções de vestidos de noiva para as menos discretas, já que o mercado dos casórios está cada vez mais democrático e conta com peças que costumam agradar a todos os estilos de mulheres. Mas se você é do time que valoriza uma boa silhueta, exige tecidos de qualidade e sabe que o caimento certo pode fazer verdadeiros milagres visuais – resumindo, é uma noiva minimalista de carteirinha -, tenha em mente que o momento de encontrar o vestido dos sonhos é este!

Na galeria abaixo, reunimos uma leva de vestidos de noiva elegantes e com pegada minimal para você sonhar e garantir boas inspirações.

Ah, eles não têm nada de sem graça, viu? Muito pelo contrário, a duquesa Meghan Markle ficaria orgulhosa!