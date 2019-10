“Loiríssima”, Fátima Bernardes usa o look mais chique do Prêmio Multishow

Em primeiro lugar, ninguém espera dos convidados do Prêmio Multishow looks de gala, longe disso. O tapete vermelho (no caso, azul) da festa musical é mais um lugar para ver e ser visto, para abusar da ousadia, e, sem dúvida, pesar a mão em produções doidinhas, divertidas, e prontas para virar meme.

Fátima Bernardes, sempre chique e fiel ao estilo dela, no entanto, no evento da última terça-feira (29) fugiu à regra e surgiu belíssima & elegantíssima.

Lá, apenas para prestigiar o evento, a apresentadora global não fugiu muito de suas preferências fashion e apostou em uma macacão dourado em comprimento mídi (o favorito dela), com decote V transpassado, e amarração na cintura.

A peça, em lurex, com vibe setentista fortíssima, foi complementada sandália metalizada, pulseira no mesmo tom, e bolsa P&B (que a gente dispensaria).

A beleza, também seguindo o que ela curte, foi discreta: olho esfumado, batom quase no tom da boca dela, e cílios postiços.

O cabelo foi finalizado com pequenas ondas que realçavam o quanto ela está mais loira, quase como uma Farrah Fawcett mais discreta. Uma verdadeira disco diva!