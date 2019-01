Look azul de Kate Middleton parece ter saído de um episódio de Gossip Girl

Meninas vestem… azul! E, de preferência, no look e nos acessórios. Pelo menos é o que mostra Kate Middleton, em sua primeira aparição pública do ano, com um visual que fez todo mundo na internet se lembrar na hora dos icônicos figurinos românticos de inverno usados pela personagem Blair Waldorf (Leighton Meester), na série Gossip Girl.

No último domingo (06), a Duquesa de Cambridge foi à igreja igreja de Santa Maria Madalena, em Norfolk, na Inglaterra, acompanhada do marido, o Príncipe William, e elegeu o casaco-vestido da marca Catherine Walker (que, a propósito, era a estilista favorita da Princesa Diana) como peça principal.

Combinando com o modelo, que tem comprimento pouco abaixo do joelho, mangas compridas e gola alta, uma tiara/faixa de cabelo bem grossa, no mesmo tom, com detalhes na lateral (Blair, é você?). Além dos scarpins pretinhos clássicos, de bico fino e, por fim, uma clutch preta e luvas, também pretas, pois faz frio no Reino Unido.

É claro que essa não foi a primeira vez que Kate, a Duquesa que não se importa nem um pouco em repetir looks (e está mais do que certa!), vestiu a peça. Em fevereiro do ano passado, em uma viagem à Noruega, ela já havia aparecido com o mesmo casacão.