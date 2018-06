Como você já deve saber, visto que não se fala de outra coisa nas redes sociais deste Brasil, Isis Valverde se casou neste domingo (10) com o modelo André Resende, no Rio de Janeiro. Ela estava linda em um vestido de noiva Helô Rocha, bordado artesanalmente.

Mas não é sobre o look da noiva que nós vamos falar agora. Por favor, pedimos um minutinho de sua atenção para enaltecer o visual escolhido por Caroline Trentini para comemorar a união da amiga.

Ao contrário do que a maioria das convidadas em uma festa de casamento costuma fazer, Carol não apareceu no casório de Isis trajando um tradicional vestido, mas sim em um conjuntinho incrível de calça e blusa, no tom amarelo pastel, da estilista Cris Barros.

A peça dupla é elegante até dizer chega: une mangas longas com ombros à mostra, tem tecido fluido e esvoaçante – enquanto a blusa é super comprida, chegando a arrastar no chão, a calça conta com uma barra bem ajustada, o que cria um belo contraste.

A modelo usou, ainda, sandálias brancas de Alexandre Birman, no mesmo tom da bolsinha de mão da Osklen, e, ainda, joias assinadas por Jack Vartanian. O cabelo foi solto, bem natural.

Confortável e bem linda!