Look de Meghan Markle para o 1º dia na África do Sul já está esgotado

Começou o tour de parte da Família Real britânica pela África do Sul, e nesta segunda-feira (23), Meghan Markle, príncipe Harry e o bebê Archie já compareceram a alguns compromissos importantes.

A duquesa e o marido começaram o dia com uma visita à township Nyanga, um vilarejo próximo à Cidade do Cabo. Lá, Meghan fez um importante discurso, no qual falou sobre suas origens como mulher negra, além de dançar e sorrir MUITO em todos os cliques.

Para a ocasião, Meghan, que costuma eleger produções com algum significado “escondido”, usou um vestido da marca sustentável Mayamiko, que fabrica tecidos no Malawi e produz as peças em oficinas de costura locais.

Batizada de Dalitso Maxi Wrap, a peça estampada traz na etiqueta, como as demais originárias da marca, uma espécie de QR code, que pode ser escaneado a fim que o comprador saiba quem é que fez aquelas roupas.

De comprimento mídi, o vestido-envelope contava com mangas curtas levemente soltas e um laço na cintura, e custava algo em torno dos 90 dólares (aproximadamente 375 reais).

Custava, no passado mesmo, pois o modelo, após ser visto em Meghan, já está esgotado para compra no site oficial da marca, que traz outros modelitos similares à venda. Meghan, que passou o dia com os cabelos presos em um rabo de cavalo, bem descontraído, coordenou o vestido com espadrilles pretas da Castañer e pouquíssimos acessórios.

Mais cedo, ela também foi vista usando as mesmas espadrilles, dessa vez combinadas a um vestido-camisa, na mesma proposta acinturada, mas em um tom azul-céu.

Radiante e muito bem vestida!