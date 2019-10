Look hipnotizante de Gwendoline Christie afasta o tédio do tapete vermelho

Tapetes vermelhos são ótimas oportunidades de usar a moda para comunicar algo. Naqueles minutos em que a celebridade caminha e é fotografada, ela pode passar uma mensagem sem precisar falar nada. Infelizmente muitas estrelas optam por dizer apenas “olha como eu sou linda”, usando vestidões sempre meio parecidos, clássicos. Por isso, cada aparição recente de Gwendoline Christie, a maravilhosa Sor Brienne de Tarth, de “Game of Thrones“, no red carpet é como um sopro de ar fresco.

Lembra quando ela usou um vestido que parecia em chamas, na premiere de “Game of Thrones”, em abril? E no Emmy 2019, em que ela se vestiu praticamente de Jesus Cristo na Santa Ceia? Pois é, ela fez de novo. Na pré-estreia do filme “The Personal History of David Copperfield“, em Londres, na noite de quarta-feira (2), ela elegeu um vestido hipnótico assinado por Iris van Herpen.

O vestido veio da coleção de alta-costura que Iris desfilou em julho em Paris, e é formado por uma estrutura branca que vai se transformando em vermelho, num efeito ombré impressionante. Fazendo ótimo uso de transparências, o vestido parece flutuar. É surreal, mesmo: só vendo para entender.

Do alto dos seus 1,91m, Gwendoline não passa despercebida – então para quê tentar ser discretinha, mesmo? A gente por aqui adora que ela abraçou os looks mais diferentões e parece a pessoa perfeita para afastar o tédio do tapete vermelho. Mal podemos esperar pelo próximo look dela!