Marina Ruy Barbosa brilha com look de diva de Hollywood no Emmy

Aparentemente Marina Ruy Barbosa não sai de casa se não for para arrasar. Queridinha da grife italiana Dolce & Gabbana – responsável inclusive pelo vestido de noiva da ruiva – ela mais uma vez provocou desejo com o look que escolheu para ir à cerimônia do Emmy Internacional, que aconteceu na noite desta segunda (20) em Nova York, nos Estados Unidos.

Desta vez Marina usou um vestido da Maison Valentino, um longo vermelho todo bordado em paetês. A peça é da coleção outono-inverno 2017/2018 da marca.

Pronta para o @iemmys 🔥 Foto: @germanochu A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Nov 20, 2017 at 1:57pm PST

Com um vestido tão impactante, Marina não precisou de muito mais do que alguns diamantes em um choker discreto e alguns brincos para arrematar o look. As joias são da marca Andrea Conti, queridinha das famosas brasileiras.

@maisonvalentino ❤️ Foto: @germanochu A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Nov 20, 2017 at 2:11pm PST

Os cabelos foram penteados pela mesma cabeleireira que cuida do look de Selena Gomez, Marissa Marino. Tanto Selena quanto Marina são garotas-propaganda da marca de produtos para cabelos Pantene, então a escolha da hair stylist não foi mera coincidência.

A make, bem clássica, com destaque para o batom vermelho da cor do vestido, foi assinada por Nicole Blais.

Abaixa que é tiro!