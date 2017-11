Kristen Stewart já usou. Bruna Linzmeyer também. Kendall Jenner? Óbvio. Uma das maiores tendências de 2017, a lingerie no tapete vermelho parecia uma escolha certeira para as modelos na festa pós-Victoria’s Secret Fashion Show – e foi.

Para o evento, que rolou na última sexta-feira (20), em Xangai, na China, as angels da marca, após tirarem as asas, provavelmente combinaram entre si o look e apostaram em produções cheias de transparência, recortes, cristais e, claro, sex appeal.

Bella Hadid, por exemplo, surgiu fetichista num longo-corset do estilista Alexandre Vauthier, conhecido pelas criações sexy. As brasileiras Adriana Lima, de Mugler, Alessandra Ambrosio, usando Versace, e Bruna Lirio, vestindo Berta, foram outras que se juntaram ao clubinho.

Confira os looks:

Bella Hadid

Sara Sampaio

Samile Bermannelli

Devon Windsor

Candice Swanepoel

Roosmarijn de Kok

Romee Strijd

Jasmine Tookes

Adriana Lima

Karlie Kloss

Dilone

Alexinia Graham

Alessandra Ambrosio

Aiden Curtiss

Maria Borges

Stella Maxwell

Jourdana Phillips

Bruna Lirio

Barbara Fialho

Zuri Tibby

Amilna Estevao

Taylor Hill

Gizele Oliveira

Liu Wen

Nadine Leopold

Alecia Morais

Ming Xi

Victoria Lee

Maggie Laine

Karen Wazen

Leila Nda