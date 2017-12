Confira os looks das famosas no Troféu Domingão – Melhores do Ano

O “Troféu Domingão – Melhores do Ano”, que aconteceu neste domingo (10), nos Estúdios Globo, no Rio, é tipo “O Oscar da TV brasileira”, como o Faustão adora repetir.

Claro, uma ocasião tão especial dessas pede todo um esmero extra na escolha dos looks – as famosas tiraram mesmo as melhores produções do armário (quer dizer, do closet!).

E as indicadas da noite, entre elas, Anitta, Juliana Paes, Pabllo Vittar, Paolla Oliveira e Ivete Sangalo, capricharam demais nas escolhas. E, ó, só pelos looks já mereciam troféus!

Brincadeiras à parte, confira abaixo os looks das famosas!

Juliana Paes

Paolla Oliveira

Sophie Charlotte

Sandra Annenberg

Vitória Strada

Pabllo Vittar

Letícia Colin

Ana Vilela

Marjorie Estiano

Débora Falabella

Anitta

Carol Duarte

Ivete Sangalo

Julia Dalavia

Karla Karenina

Adriane Galisteu