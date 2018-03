16 looks que são “babado certo” para curtir o Lollapalooza 2018

Um dos festivais de músicas mais legais que rolam no Brasil, o Lollapalooza 2018, acontece nos próximos dias 23, 24 e 25, em São Paulo. E, obviamente, para curtir os shows de Lana Del Rey, The Killers e Chance the Rapper, entre outros, muita gente já deixou o lookinho preparado. Porque se existe combinação perfeita, ela se chama vinho e pipoca música + moda.

O quê? Deixou para montar a produção de última hora? Ainda não tem a menor ideia do que vestir? Calma, não precisa sair correndo para comprar, normalmente, a gente sempre tem tudo o que precisa lá no armário, às vezes, só falta mesmo a inspiração.

Para ajudar nessa tarefa – que não precisa ser sofrida, se divirta! -, a gente, aqui do MdeMulher, separou alguns looks incríveis criados por outras garotas incríveis para você já salvar naquela pastinha esperta de inspo do dia. E, olha só, quem sabe, já montar o seu próprio look e com a sua personalidade para arrasar no festival.

A gente já adianta que o mood deste ano (e da moda no geral) é zero afetação (sorry, Vanessa Hudgens, ainda amamos os seus visus!). Claro, uma montação básica nunca é demais, mas calças mais amplas, tênis, pochetes e outras coisinhas confortáveis estão entre as preferências das fashionistas.

Vem ver!

1. Larissa Cunegundes

Sextou na vibe white stripes 💃🏽 A post shared by Larissa Cunegundes (@laricunegundes) on Dec 15, 2017 at 11:30am PST

Tem medo de se aventurar em um look todo colorido? Comece aos poucos, combinando a cor da calça + a estampa da camiseta + o tênis. Fica moderno, fica lindinho, fica um amor.

2. Thaís Tejeda

bateu um vento cenográfico que ajudou na pose A post shared by Thaís Tejeda (@thaistejeda) on Jan 7, 2018 at 3:01pm PST

Estampa animal é sempre um curinga e garantia de brilhar nas fotinhos do look do dia. O top + calça ampla é uma das combinações do momento e garante a pegada fresh da produção, tá? Para completar, o tênis favorito das fashionistas, o Vans Old Skool.

3. Tássia Reis

@afropunk 💥 A post shared by Tássia Reis (@tassiareis_) on Aug 26, 2017 at 3:48pm PDT

Sabe o body que você usou no Carnaval? Pode tirar, com certeza, do armário e aproveitá-lo para o festival – se é que você já não fez isso, né?

4. Luma Nascimento

O top ciganinha foi hit supremo no ano passado e, ainda bem, continua brilhando e muito no guarda-roupa das modernas. E, ó, olha a calça ampla aí novamente dando as caras!

5. Laura Vicente

Na dúvida, vai de preto! A combinação jeans skinny, favorito das brasileiras, + top é sempre vitoriosa e a jaqueta militar amarrada na cintura é o truque de styling para tirar o look do lugar comum. A Laura finalizou a produção dela com uma bota tratorada. O que, não está a fim de ficar tantas horas em cima de um salto? Substitua por um coturno! 🙂

6. Loo Nascimento

Dourado + estampa + bolsinha lúdica? É para esse tipo de look que a gente paga internet.

7. Ju Romano

Olha só outro exemplo de look total preto, mas cheio de magia. Em vez de uma legging básica, a Ju optou por uma cintura alta e com um shape flare, o resultado ficou moderno e perfeito para curtir o show dx ______ (insira sua banda favorita aqui).

8. Natály Neri

Esse look é para quem acredita que transparência não combina com festival: vestidão de tela + calça jeans personalizada é a combinação dos nossos sonhos adolescentes. E a mochila? <3.

9. Cris Paladino

O sportswear está HÁ TEMPOS no rolê e funciona até com as produções mais arrumadinhas. A Cris, por exemplo, coordenou a jaqueta esportiva com a saia de couro e o tênis tipo creeper. Rihanna ficaria orgulhosa do resultado!

10. Gab Toledo

Quem diria, mas a bolsa tipo cesta de pique-nique! E, aliás, dá para misturar rock e romantismo, sim, o look da Gab está aí para provar.

11. Lídia Thaís

É conforto que fala? Outro exemplo de como tirar o look total black da mesmice: jaqueta noventista ultracolorida e o truque babado da roupa íntima à mostra.

12. Giordana Serrano

E, sim, o vinil continua brilhando – e muito – no guarda-roupa das fashionistas. Acha o material muito pesado? Para driblar isso, a Gio coordenou com (olha ela de novo!) a calça larguinha levemente inspirada no motocross e o resultado foi sucesso. Os óculos com armação gatinho também são babado certo!

13. Karen Bachinii

A jaqueta mais legal do mundo ❤️ A post shared by Karen Bachinii (@karenbachinii) on Sep 12, 2017 at 2:07pm PDT

Prefere os looks mais clarinhos, mas ainda assim quer brilhar? Jaqueta holográfica (alô, Balmain!) é a pedida!

14. Alexandra Gurgel

15. Bruna Venâncio

🤯🤯 A post shared by Bruna Venâncio Chagas (@ven4ncio) on Jan 21, 2018 at 2:14pm PST

É do time das básicas? Coloca um macacão jeans (setentista!) e vai, boba!

16. Lellêzinha

Mais uma vez, ama uma legging, mas acha a peça básica demais para um festival? Se joga num modelo metálico, as famosas disco pants.