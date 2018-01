Os looks (pretos) das famosas no Globo de Ouro 2018

O Globo de Ouro 2018, que aconteceu neste domingo (07), em Los Angeles, ficou marcado pelo massivo protesto organizado pelas famosas no tapete vermelho.

Em apoio ao movimento Time´s Up, praticamente todas as artistas mulheres presentes no evento, como forma de chamar a atenção para o gravíssimo problema do assédio sexual, resolveram usar preto.

Abaixo, confira os looks escolhidos por elas: