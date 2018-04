Se tem uma coisa que essa terça-feira (24), terceiro dia do SPFW, é não sair de casa sem uma botinha amiga. O acessório, queridinho das fashionistas e blogueiras, apareceu nas mais variadas cores, entre elas branco, preto e, veja só, rosa, e foi a grande pedida das minas que arrasaram nos looks de street style do evento.

Ah, e nada de salto altão, não, a galera apostou mesmo no conforto dos saltinhos mais baixos e grossos. Inspiração real oficial para o outono/inverno 2018. Além das botas, as bolsas transversais também foram as eleitas desse povo estiloso.

E, ó, na mesma pegada de ontem, o MdeMulher só fotografou lookinhos possíveis de reprodução na vida real. Porque, né, a gente curte sonho e montação, mas quer guardar na pastinha de inspirações só coisa para usar na próxima festinha.

Vem ver!

Lais Coelho, 25, Visual Merchandising

–

Jordana Louise, 20, Estudante de Moda

–

Tamara Salazar, 27, “Pau para Toda Obra”

–

Larissa Cunegundes, 27, Jornalista

–

Titi Muller, 31, Apresentadora de TV

–

Kiara Felippe, 23, Artista

–

Julia Anadan, 25, Jornalista

–

Giuliana Mesquita, 27, Jornalista

–

Cynthia Prado, 20, Estudante de Moda

–

Aline Bibiana, 27, Jornalista

–

Igi Ayedun, 27, Artista Visual

–

Ana Paula Soares, 19, Fotógrafa

–

Nathalia Levy, 25, Jornalista

–

Camila Coutinho, 30, Blogueira

–

Gabriela Brandão, 21, Estudante de Moda

–

Camila Nunes, 22, Influenciadora

–

Awa Guimarães, 20, Mídias

–

Caroline Rocha, 27, Fashion Designer