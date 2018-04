Estes são os looks do dia mais incríveis do São Paulo Fashion Week

Não dá para mentir: a gente AMA uma boa montação, mas, às vezes, vale mesmo aquele ditado dos tempos da sua avó: “menos é mais”.

Por isso, nesta 45ª edição (nossa, já?) do São Paulo Fashion Week, que começou no último sábado (21), o MdeMulher resolveu fazer diferente e só fotografar lookinhos do dia possíveis.

Leia Mais: Como conseguir o look de Anitta no desfile da Água de Coco

Veja bem, nos últimos anos, com a ascenção do street style, os fashionistas piraram e começaram a sair de casa literalmente com frutas na cabeça (alô, Anna Dello Russo) esperando por uma fotografia. Divertido? Claro. Usável? Definitivamente não.

E, nossa, às vezes, o pulo do gato (só gírias idosas!) está mais no modo como aquela garota amarrou o cadarço do tênis do que na produção com diversas grifes, zero conforto e nada vida real.

É exatamente isso o que você vai ver abaixo, looks inteligentes, cheios de atitude e prontos para você salvar na sua pastinha de inspo. 🙂

Abaixo, a nossa seleção dos melhores looks desta segunda-feira (23).

Luiza Brasil , 29, Jornalista

–

Priscilla Guedes , 29, Blogueira

–

Milka Elys, 29, Produtora de moda

–

Karina Facci, 26, Advogada

–

Nathalia Levy, 25, Jornalista

–

Ana Wainer, 31, Stylist

–

Luana Wolff, 29, Modelo

–

Maria Eugenia Suconic, 31, apresentadora de TV

–

Gabriela Bonomi, 24, Jornalista

–

Marina Acrina, 23, Produtora

–

Paula Azevedo, 29, Designer

–

Marcelly Silveira, 29, Publicitária

–

Naime Rodrigues e Ciindy Reis, 21, Modelos

–

Bianca Leiva, 19 , Atriz

–

Adriana Alfaro, 27, Jornalista e influencer

–

Awa Guimarães , 20 , Mídias

–

Juliete Arruda, 30, Blogueira

–

Thaty Wenza, 29, Blogueira e produtora de moda

–

Glaucia Rodrigues , 30 , Empresária

–

Sara Poletto, 18, Modelo

–

Victoria Passos, 21, Jornalista

–

Bibi Burns, 19, Youtuber e modelo

–

Rafaella Caniello, 23, Estilista

–

Marina Bernardo , 26, Fotógrafa