Os melhores looks das famosas no tapete vermelho do Oscar 2018

A cerimônia do Oscar 2018 acontece neste domingo (04), em Los Angeles, e, mais uma vez, o tapete vermelho será palco de protestos contra os assédios sexuais e a cultura do estupro no geral. Porém, diferente do Globo de Ouro, as celebridades não vão apenas usar looks e vestidos na cor preta – pelo contrário.

O movimento Time’s Up, criado para lutar contra o machismo e as desigualdades entre os gêneros, anunciou a ideia de um red carpet tomado por todas as cores e tons. “Nesta noite, nossas irmãs vestirão uma variedade de cores e os broches do Time’s Up, representando este vasto movimento de mulheres de todos os cantos”, publicaram na conta oficial deles no Instagram.

Abaixo, a gente separou os looks mais incríveis da noite.