Lucy Hale também é fã e arrasou na polêmica tendência da calça cargo

E lá vamos nós de novo. Por mais que tapetes vermelhos sejam importantes para as atrizes como forma de promover os trabalhos delas, é no street style (e no Instagram!) que é possível mesmo indicar quais serão as modinhas que todo mundo vai usar em seguida. Foi assim com as pochetes, com as presilhas de cabelo e agora com as calças cargo.

Leia Mais: Gigi Hadid fez a polêmica calça cargo dos anos 2000 ser legal de novo

Elas já ensaiam uma volta há algum tempo, mas, neste ano, vieram com tudo! Na semana passada, Gigi Hadid foi ~flagrada~ arrasado em um modelo e, recentemente, para confirmar a mania, foi a vez de Lucy Hale aparecer com sua peça utilitária.

Com uma folga das gravações de “Katy Keene”, spin-off de “Riverdale” que tem tudo para virar a próxima obsessão das fashionistas (a gente até fez matéria sobre!), a atriz foi clicada em Los Angeles com um look do dia sem firulas: óculos redondinhos, regata, tênis branco e a tal calça cargo em um tom de verde militar.

E verdade seja dita: por mais polêmica que a calça possa ser (porque tudo que é utilitário é injustamente criticado), foi ela quem fez o look. Básica, sim, mas com aquele toque de modernidade e fashionismo que todo mundo ama.

A boa notícia é a de que muitas marcas, atentas a esse movimento, transcenderam o tradicional modelo em sarja e oferecem opções nas mais diversas modelagens e tecidos, do skinny ao mais largo, do jeans ao cetim.

Tá a fim de se jogar na tendência? A gente separou alguns modelos para você se inspirar!