Luísa Sonza viveu um casamento de conto de fadas, e nem dá para saber qual dos vestidos que ela usou era o mais bonito, mas com certeza sabemos qual foi o mais pesado. E foi o usado durante a cerimônia, ele pesava 40 quilos. E não é à toa, ele foi feito pela estilista Lethicia Bronstein em um tecido transparente e sem renda, porque os detalhes eram cristais Swarovski bordados, com um acabamento lindo, porém pesado.

No stories do Instagram dela, em que explicava o porquê de não ter chorado durante o casamento, ela comentou como estava muito nervosa e como o vestido estava pesado: “eu cheguei lá com um vestido de mais de 40 kg, tanto é que eu tenho um corte aqui até hoje de segurar o vestido”, e realmente estava uma pilha de nervos naquele momento, se controlando para aguentar a roupa e segurando as lágrimas para não borrar a maquiagem.

E contou que Whindersson Nunes chegar atrasado, na verdade a ajudou a se acalmar. “O casamento era combinado de acontecer às 15h30, era pra eu entrar às 15h50 no altar”, ela explica ao falar que quando chegou contaram para ela que o noivo ainda não estava por lá, por isso ela teria que esperar mais um tempo. Aos poucos a cantora foi se acalmando. Ela até acabou conversando com o motorista e completa: “por isso que eu não chorei. Acho que se eu tivesse entrado direto na igreja, eu teria desmaiado”.

Quem diria que até nos casamentos dos famosos há imprevistos, não? Mas tudo bem, porque ele inteiro foi a cara da Luísa, afinal, com muitas rosas e vestidos, além de uma foto icônica da noiva, ela claramente estava muito animada, mesmo não chorando na hora de dizer o famoso “sim”.