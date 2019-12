Madrinha de casamento, Paolla Oliveira usou o vestido mais lindo que já vi

Nova loira do pedaço, Paolla Oliveira reservou o último domingo (1º), em São Paulo, para uma ocasião muito especial: ser uma das madrinhas no casamento do amigo e beauty artist Ale de Souza com Rodrigo Shimoto.

Para a união, ela não economizou na beleza e apostou em um belo vestido com mangas fluidas e transparentes da estilista queridinha das famosas Lethicia Bronstein.

Em um tom de azul celeste, cor usada por todas as madrinhas, a peça tinha toda uma coisa etérea/ deusa grega, com direito a uma fenda poderosa e detalhes em dourado, deixando a produção ainda mais glamourosa.

Com um look tão impactante, a atriz optou por um cabelo solto levemente ondulado, pele “de bonita”, e batom em um tom rosinha cor da boca dela. Os brincos Marisa Clermann finalizaram perfeitamente o combo.

Além de Paolla, o time poderoso de madrinhas ainda contou com Flávia Alessandra, Cris Vianna, Claudia Raia, Deborah Secco, Wanessa Camargo, Juliana Paes, Preta Gil, Pathy Dejesus, e Carol Sampaio.