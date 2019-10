View this post on Instagram

Hoje eu acordei disposta a finalizar as encomendas e trabalhar muito, mas recebi um relato que fez eu parar pra falar sobre, separei meus fósforos haha e queria dividir com vocês. Vou disponibilizar no destaque áudio e imagens (Relato) Oi, Bruna, td bem?! Estou te chamando pois sei da sua voz e força. Estou buscando todos os meios de divulgar cada vez mais oq ocorreu com meu filho na Zara do Shop Ibirapuera. Ele tem 17 anos e sofreu racismo, preconceito. Estamos brigando na justiça para que os responsáveis paguem e se retratem. Mas quanto mais conseguirmos divulgar, maior a pressão sobre a Zara, pois ela não está colaborando em nada com as investigações. Caso queira que eu explique melhor, só me chamar! Muito obrigada! 🙏🏽🦋 Vamos exigir RESPOSTA!!! E melhor LOJAS VERIFIQUE SE O RACISMO NÃO ESTÁ NA SUA VITRINE. E simmmmm 🔥 nos racistas e foda se 👊🏿❤️ #imagineedesenhe #tireoracismodavitrine #racismo #zara #lojas #aquinao