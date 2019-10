Mais um dia, mais um look chiquíssimo da Kate Middleton no Paquistão

Acabou! Após uma semana de look incrível atrás de look incrível, se encerrou nesta sexta-feira (18), o tour de Kate Middleton, ao lado do marido príncipe William, pelo Paquistão, que faz parte do Commonwealth, (conjunto de nações que faziam parte do império britânico) e proporcionou para o casal real diversos momentos inesquecíveis – e fotos espetaculares.

Com intuito de conhecer e mostrar ao mundo as belezas da região, além de colocar luz sobre o povo paquistanês e algumas comunidades ameaçadas, a viagem, em termos de cobertura midiática, foi um sucesso e terminou da forma como começou: discreta e chique, bem do jeitinho que a duquesa de Cambridge gosta mesmo.

Para conhecer o canil do exército, em Islamabade, capital do país, ela mais uma vez fez uso do Shalwar Kameez, aquela tradicional combinação de calça e túnica, ou vestido, porém adicionou ao pacote um belo blazer preto da Beulah London. O toque final ficou por conta dos sapatos baixos da Russell & Bromley, que ela também tem na cor bege.

E, finalmente, na despedida do Paquistão, Kate apostou em uma belíssima kurta (camisa longa) bordada da marca local Elan. Uma bonita homenagem ao país e um bom look para finalizar uma viagem memorável. A bolsa preta é Smythson.