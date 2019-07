Mais um dia, mais um look preto e chiquíssimo da Angelina Jolie

Mais um dia, mais um vestido preto fabuloso da Angelina Jolie. Neste final de semana, a atriz e ativista foi uma das estrelas da Comic-Con, feira nerd que acontece anualmente, em San Diego, nos Estados Unidos, quando foi anunciada a participação dela no próximo sucesso de 1 bilhão de dólares da Marvel, “Os Eternos”. No filme, com estreia prevista para novembro do próximo ano, ela será a imortal Thena, uma das protagonistas.

Para o evento, conhecido por ser mais despojado do que, por exemplo, um tapete vermelho, ela apostou em um pretinho básico, mas nem por isso menos interessante.

Minimalista e sexy, a peça é uma criação do Anthony Vaccarello para a Saint Laurent e tinha toda uma modelagem um tanto “deusa grega”, que combinava perfeitamente com a personagem dela na nova franquia. Escarpins pretos e brincos Cartier complementaram a produção.

Outrora rainha do looks góticos, nos últimos anos, Angie deu uma bela mudada no estilo e tem optado por uma vibe mais chique, mais clássica e uma paleta de cores sempre composta por tons sóbrios. O que permaneceu? O gosto dela pela cor preta.

Sobre a entrada dela no Universo Cinematográfico Marvel (MCU)? Estamos ansiosíssimas pelas aparições dela nos red carpets.