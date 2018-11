Mais um dia, mais um look sexy e destruidor da Marina Ruy Barbosa

Mais um dia, mais um look apenas destruidor dessa mulher. Marina Ruy Barbosa não entra no jogo fashion para perder a sempre aparece impecável por aí. Na última terça-feira (27), no Rio de Janeiro, não foi diferente.

Uma das convidadas de uma premiação, a atriz investiu pesado em um visual de impacto e surgiu fatal. Com assistência da stylist Flavia Lafer, escolheu um vestido preto de crepe e cristais com tudo o que tinha direito: brilho, fenda e decotão profundo.

O look, criação do estilista Alexandre Vauthier, conhecido por peças cheias de recortes e sensualidade, ainda pode ser encontrado no Net-a-Porter e custa cerca de 3.905 dólares (pouco mais de 14 mil reais).

Nos pés, sandália de tiras da Maison Alaïa. A gente só dispensaria os brincos de franja.

O destaque, no entanto, ficou por conta da beleza old Hollywood escolhida pela artista. Em uma vibe total Jessica Rabbit, Mari apostou em uma pele nada, cílios poderosos e arrematou com um batom vermelhão. O cabelo repartido e levemente ondulado finalizou o visual.