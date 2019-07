Mais um dia, mais um salto que desafia a gravidade usado por Lady Gaga. Se na fase “A Star is Born”, era tudo sobre produções mais classudas, cheias de glamour e que remetiam uma Hollywood do passado, agora, provavelmente em vias de lançar um novo trabalho musical, a artista voltou para os looks que fizeram a fama dela: doidinhos, exagerados e impossíveis para a vida real.

Leia Mais: O vestido da Lady Gaga em Veneza apenas merece um minuto de silêncio

Para uma simples saída do hotel, em NY, na última segunda-feira (1), Gaga não economizou nas poses e nem no brilho! Com um ar de rockstar dos anos 1970, ela surgiu com a inseparável bolsa Celine dela, a já famosa “16”, um macacão Alberta Ferretti e uma camisa metálica plissada da mesma marca.

O toque final ficou por conta da ankle boot de, acreditem, 25.4 centímetros! Para se ter uma ideia do perigo, no site da Pleaser, marca que produz a bota, eles são bem claros: o acessório não é recomendado para andar ou dançar de tão absurdamente alto que é.

Quando a gente disse que ela desafia as leis da gravidade, não estávamos brincando…