Mais uma vez, Kate Middleton repetiu o look em evento da Família Real

A Família Real britânica saiu de casa em peso para comparecer a uma série de eventos neste fim de semana. Para finalizar a agenda, neste domingo (11), Kate Middleton, Príncipe William, Harry, Meghan Markle e a Rainha, marcaram presença na Abadia de Westminster, na Inglaterra, para a celebração do centenário do armistício que marcou o fim da Primeira Guerra Mundial.

Na ocasião, Kate surgiu elegante como sempre a bordo de um vestido-casaco de mangas compridas em tom verde-esmeralda, com botões em toda a sua extensão e detalhes em preto no punho e na gola de veludo.

Para finalizar o look, ela usou uma bolsinha de mão, escarpins pretos de bico fino e salto alto, meia-calça escura levemente transparente e um acessório de cabeça, uma espécie de tiara fofa, também em veludo preto.

A peça, da grife de Catherine Walker, parece ser a mesma que a Duquesa de Cambridge vestiu para as comemorações do St. Patrick’s Day, em Londres, no ano passado. A diferença ficou por conta do chapéu, que em 2017 era do mesmo tom do vestido.

Definitivamente, repetir roupa não é um problema para Kate Middleton – e ela está mais do que certa.