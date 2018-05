No último sábado (19), aconteceu o comentado casamento entre Príncipe Harry e Meghan Markle e, como de costume, as expectativas em torno do vestido de noiva da agora Duquesa de Sussex eram das mais altas.

Meghan escolheu um vestido Givenchy, de mangas longas, decote canoa e tecido brilhante, muito elogiado pela crítica e pelo público. E, se você já marcou o casamento e quer usar um modelito inspirado no de Meghan, saiba que ele já existe aqui no Brasil.

Graças à startup gaúcha O Amor É Simples, famosa por desenvolver vestidos de noiva com preços acessíveis, o chamado “Vestido Real”, criado para mulheres reais, tem cauda de um metro de comprimento, já está à venda e custa R$ 1.499,90 – valor que pode ser parcelado em até 12x. Os tamanhos vão do P ao GG.

A peça foi desenvolvida pelas sócias da marca, Natália Pegoraro, Évelin Bordin, Laís Ribeiro e Janaína Pasin, que acompanharam a cerimônia ao vivo e rapidamente pesquisaram os materiais utilizados na confecção do “original”. Matérias-primas próprias foram usadas para criar a releitura acessível e, segundo as criadoras, o maior desafio foi desenvolver uma peça sofisticada, em tempo recorde, sem perder o DNA essencialmente simples da marca.

O prazo de entrega é de, aproximadamente, 60 dias. Clique aqui para comprar.