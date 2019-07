Margot Robbie mostrou que dá para ser muito chique usando “pijama” e salto

Prepare-se para ouvir bastante o nome de Margot Robbie nos próximos dias (ou meses). Depois de fazer sucesso interpretando a Arlequina no filme “Esquadrão Suicida” (2016), e de receber uma indicação ao Oscar por seu papel no longa “Eu, Tonya” (2018), a atriz está de volta aos cinemas como intérprete de Sharon Tate, na mais nova superprodução de Quentin Tarantino, “Era Uma Vez… em Hollywood”.

Margot vem arrasando não só nas escolhas profissionais, mas também nos looks usados durante eventos de divulgação do filme, que estreou nos Estados Unidos na semana passada e chega por aqui no próximo dia 15.

Primeiro, para uma sessão de fotos oficiais, ela apostou em um visual creme chiquérrimo, e chamou atenção por combinar o tom do esmalte, um pêssego bem atual, com o da maquiagem.

–

Já na noite de terça-feira (30), quando estava a caminho de uma festa pós-première que rolou em Londres, na Inglaterra, Margot foi vista usando um lookinho tão elegante quanto confortável.

Ela apostou em um conjunto estampado de calça e camisa (combo queridinho de Priyanka Chopra e Sophie Turner), naquela pegada “pijama de ryca”, que mesclava motivos florais com tons de marrom (cor-tendência para o inverno, viu?). As peças fazem parte da coleção Resort 2020 da marca australiana Matteau – para quem não sabe, Margot nasceu na Austrália.

–

A informalidade do visual foi quebrada por conta dos sapatinhos dourados luxuosos da Loeffler Randall. Batizados de Penny shoes, os mules de lamê e salto redondo têm um laço no peito do pé e estão à venda no site oficial da marca por 395 dólares (mais ou menos 1506 reais).

–

Para finalizar, uma bolsinha de correntes que acompanhava o design dos sapatos, cabelos soltos e, novamente, sombra laranja.